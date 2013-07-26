欧洲个股：维旺迪拟以82亿美元出售Activision多数持股

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透巴黎/班加罗尔7月26日 - 法国媒体电信巨擘维旺迪(威望迪,Vivendi) 周五表示，计划以82亿美元，将其在视频游戏厂商Activision Blizzard Inc 的85%持股出售给Activision Blizzard及其管理层，成为维旺迪过去一周来的第二件轰动交易。
此前几周市场上就在猜测，维旺迪正想办法从Activision获得现金，以做为削减债务和重新调整业务重心的广泛重整计划的一部分。Activision是美国最大的视频游戏发行商。
Activision周五稍早称，将以58.3亿美元自维旺迪买回4.29亿股。
而另外一个以执行长Bobby Kotick和联席董事长Brian Kelly为首的投资者集团则同意以23.4亿美元，向维旺迪购买约1.72亿股Activision股票。
维旺迪是以每股13.60美元，相当于Activision周四收盘价折价10%出售持股。
交易完成后，维旺迪将不再是Activision的多数股股东，但手中仍保留8,300万股，或约12%的Activision股票。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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