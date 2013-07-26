欧洲个股：维旺迪拟以82亿美元出售Activision多数持股

路透巴黎/班加罗尔7月26日 - 法国媒体电信巨擘维旺迪(威望迪,Vivendi) 周五表示，计划以82亿美元，将其在视频游戏厂商Activision Blizzard Inc 的85%持股出售给Activision Blizzard及其管理层，成为维旺迪过去一周来的第二件轰动交易。

此前几周市场上就在猜测，维旺迪正想办法从Activision获得现金，以做为削减债务和重新调整业务重心的广泛重整计划的一部分。Activision是美国最大的视频游戏发行商。

Activision周五稍早称，将以58.3亿美元自维旺迪买回4.29亿股。

而另外一个以执行长Bobby Kotick和联席董事长Brian Kelly为首的投资者集团则同意以23.4亿美元，向维旺迪购买约1.72亿股Activision股票。

维旺迪是以每股13.60美元，相当于Activision周四收盘价折价10%出售持股。

交易完成后，维旺迪将不再是Activision的多数股股东，但手中仍保留8,300万股，或约12%的Activision股票。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)