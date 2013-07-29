表格：外资及陆资在台股买超13.45亿台币，连六日买超247.80亿台币

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北7月29日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超13.45亿台币，连六日买超共计247.80亿台币，上日为买超33.56亿台币。
三大法人今日合计买超7.10亿台币，上交易日修正后为买超30.45亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/29 +13.45 -6.98 +0.63 +7.10
7/26 +33.56 -2.15r -0.96r +30.45r
7/25 +40.12 -17.80r -0.67r +21.66r
7/24 +35.02 +8.58r -4.13r +39.47r
7/23 +106.67 +37.12r +8.83r +152.62r
7/22 +18.98 +10.33r -2.05r +27.26r
7/19 -24.17r -10.29r -7.17r -41.64r
7/18 +68.14 -9.49r -5.47r +53.17r
7/17 +77.74r +1.43r -3.29r +75.88r
7/16 +65.51r +26.43r -5.43r +86.51r
7/15 +95.66r +26.32r +2.95r +124.93r
7/12 +113.33 +10.42r +1.77r +125.52r
7/11 +190.54r +35.50r +0.63r +226.67r
7/10 +60.09r +0.86r +6.91r +67.86r
7/9 +50.23r +10.57r -0.35r +60.44r
7/8 -62.12r -17.52r -2.21r -81.85r
7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 +731.21 +140.20 -19.33 +852.08
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)