更新版 1-中国金融：中投公司去年净利同比增六成，境外投资组合收益率10.6%

* 中投去年净利润同比增长六成

* 境外投资组合收益率10.6%

* 加仓公开市场股票等资产

* QE退出将加大全球金融市场波动 (新增更多内容和背景)

路透北京7月26日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五称，该公司去年净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。

刊登在中投公司网站上的年报显示，该公司2012年的净利润为774亿美元，2011年则为484亿美元。去年中投对新增资金按照配置方案进行了投放，加仓了公开市场股票等资产；同时，稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资；

年报显示，在中投的境外投资组合公开市场股票部分中，美国股票占比达近五成，为49.2%，非美发达国家股票占比为27.8%，其余为新兴市场国家股票。

“展望未来，全球经济复苏的步伐仍旧滞重，而投资保护主义上升，影响国际金融市场的各种不确定性依然存在；同时，主要发达国家可能将逐渐退出量化宽松政策，也会加大全球金融市场的波动，给机构投资者带来新的困难。”年报称。

年报表示，2012年，中投总结了五年来资产配置的探索和经验，明确继续以捐赠基金模式为基础进行资产配置，结合多维度风险配置模型提高配置水平。同时，为保持总组合的完整性和纪律性，公司决定设立“政策组合”，提高了组合调整的灵活性，增强了组合的稳定性和收益能力。

“2012年，公司还深入推进了长期资产的投后管理工作，对所有直投项目进行了分类梳理，制定增值措施或退出方案，择机退出了部分私募和直投项目。”年报称。

年报并显示，在其境外投资组合公开市场股票部分的行业分布中，金融占比22.3%，信息科技占比11.6%，弹性消费品占比10.7%，位列前三。

“由于主要采取‘市值法’，公司年度收益与市场波动紧密相关，而披露业绩时往往不能得到外部的正确解读，导致管理层承担了较大压力。然而，这也从另一方面说明：中投公司成立以来的海外投资业绩是真实可信的，也是经得住市场考验的。”中投前任董事长兼首席执行官楼继伟在2012年年报致辞中称。

中投公司2008年至2011年境外投资收益率分别是-2.1%、11.7%、11.7%和-4.3%。