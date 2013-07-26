《路透基点特写》台湾贷款市场将在大规模交易的推动下日趋活跃--RLPC

路透香港7月26日 - 台湾贷款市场正处方兴未艾之际，共计有等值62亿美元的贷款即将贷出。

市场以再融资活动为主，因经济前景不确定，借款人采取观望，不愿着手推进资本支出计划。这种谨慎态度影响了台湾贷款额的增长，今年上半年贷款较去年同期仅增长5%，为139.7亿美元。

贷款定价方面的竞争也颇为激烈，导致部分银行转而关注海外贷款市场，寻找更高收益率和更多机会。

今年迄今最大的一笔联合贷款是台塑集团的700亿台币(23.4亿美元)贷款案，资金用途为资本支出和再融资。这也是继2010年1月台湾高铁3,820亿台币再融资案完成后最大的一笔交易。

台塑将使用这笔贷款扩建云林县六轻石化项目，并对现有债务进行再融资。

受项目型融资活动推动，第三季贷款活动看来将亦更加活跃。其中包括中嘉网路的400亿台币上市前再融资案，另有一笔15亿美元贷款用于支持P3 Investments为首财团以竞购国际租赁金融公司的90%股份。

根据银行消息人士，兆丰国际商业银行正在协调安排台塑集团的700亿台币贷款案，这笔贷款的期限可能是五年，分期偿还。

根据台塑石化网站，该集团计划在云林县六轻石化项目的五期扩建中投资2,795亿台币。目前六轻计划一至四期总共投资金额约新台币5,744亿台币。

此外，台塑集团亦委托六家台湾银行安排等值5亿美元的五年期海外融资案。资金用于为集团下属四家中国子公司融资。这六家牵头行兼簿记行分别是台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库。贷款分为两个部分，一笔是4.17亿美元，另一笔是4.90亿人民币。

消息人士称，贷款的定价以今年5月福建福欣特殊钢有限公司2.46亿美元等值五年期海外定期贷款为基准。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)