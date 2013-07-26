中国票据市场：转贴利率本周继续大涨，受月末因素及资金趋紧双重影响

路透上海7月26日 - 中国票据市场转贴利率本周继续大涨，月末临近银行调整信贷规模的压力加大，此外资金面本周趋于紧张，均令出票压力进一步加大。

交易员并指出，央行决定取消贷款下限，并取消了票据贴现利率管制，但由于此前票据市场价格已基本实现市场化波动，因此该政策对市场影响甚微。

“现在收票最起码要6%以上了，成交在6.30%左右吧，比上周涨了能有50-60个(基)点吧。月底前收票的都会比较少，(转贴利率)尽管没有6月份高，不过也是又一波高峰了，”上海一银行交易员称。

他表示，下月初出票压力应会有所缓和，此外今年2月-4月的票还有不少尚未到期，这些票到期后，能释放出部分资金，或将缓解市场的压力。不过未来一段时间内，6月“钱荒”之前的票据市场价格肯定不会再看到了。

对于票据利率管制放开，他谈到，目前是再贴现利率比较低，而贴现利率比较高，所以贴现利率还是在再贴现利率上加点；不过2009年市场利率低的时候，贴现利率低于再贴现利率的情况就已经出现过，“票据这块早就市场化了，(管制放开)没什么指导意义了。”

中国人民银行上周五晚间宣布，进一步推进利率市场化改革，将自上周六(20日）起全面放开金融机构贷款利率管制；同时取消票据贴现利率管制，改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由金融机构自主确定。

银行间资金市场周五流动性依然紧绷，主要期限品种回购利率 升势难阻，其中隔夜及14天品种涨幅更为明显，而近期又面临月末以及月初补缴存准补缴等因素影响，料资金偏紧局面短期难现实质性缓解。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1025/5.9251 6.2506/6.0408 6.6525/6.2534

上周五 5.7833/5.5864 5.8649/5.6610 6.5254/6.0585

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变动 +31.92bp/+33.87bp +38.57bp/+37.98bp +12.71bp/+19.49bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6640%，亦较上周五明显走高。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。