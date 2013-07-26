中国债市：现券变动不大，交易盘买气仍在带动成交略活络

路透上海7月26日 - 中国银行间债市周五现券收益率变动不大。交易员指出，市场买气仍在，成交较此前略活络，但考虑到政策面属于空窗期，资金面也偏紧的格局下，这轮主要由交易盘带动的行情，持续性可能不强。

“今天现券动的不多，买盘还是有的，不过利率没有继续大幅下行。”广发银行交易员吴思捷称。

他指出，从周三尾盘开始的这波行情主要是交易盘推动的，“憋不住了，但光靠交易盘是不行的，没这个体量，现在配置盘还是没有出来拿债的，如果新债一发还是容易把利率抬上去。”

上海一商业银行交易员也表示，市场成交略有好转，但投资者多感觉缺乏明确指向，很难有趋势性判断，目前大多是试探性交易为主。

针对下周行情，吴思捷认为，目前来看，如果没有外力影响，现券收益率有望在目前水平企稳，但因机构调结构、降杠杆还没结束，暂缓了配置，“就怕新债发行把市场真实需求比较弱这点暴露出来，这样就会对市场收益率形成冲击。”

上述上海的交易员则提到，公开市场连续暂停操作，近期的宏观政策大多仍着眼于调结构，资金面亦偏紧，在监管层对银行同业业务等后续政策没有明朗化之前，现券较难脱离偏弱的格局。

中国近期频出新政，以加大对小微企业的扶持力度。中国人民银行行长周小川表示，要大力发展多种融资方式，拓宽小微企业多元化融资渠道；同时稳步推进利率市场化改革，提高小微企业的信贷可获得性。

中国银行间资金市场周五流动性依然紧绷，主要期限品种回购利率 升势难阻，其中隔夜及14天品种涨幅更为明显，而近期又面临月末以及月初补缴存准补缴等因素影响，料资金偏紧局面短期难现实质性缓解。

剩余期限约0.94年的固息国债130014券最新收益率 为3.49%，上日尾盘为3.50%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5962 4.4144

上日 3.4078 4.3015

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8245/3.7545 国债参考率报价 3.4818/3.4136 金融债参考率报价 4.0091/3.9491(完)

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