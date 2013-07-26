更新版 1-中国货币市场：回购利率升势难阻，短期资金偏紧局面难现实质性缓解

(新增最新报价)

路透上海7月26日 - 中国银行间资金市场周五流动性依然紧绷，主要期限品种回购利率 升势难阻，其中隔夜及14天品种涨幅更为明显，而近期又面临月末以及月初补缴存准补缴等因素影响，料资金偏紧局面短期难现实质性缓解。

交易员指出，由于目前市场上跨月的七天和14天期资金供给很有限，而有跨月资金需求的机构众多，不少机构只能退而求其次，采取隔夜滚动拆入的方式，以应付资金需要，这也令隔夜回购利率水涨船高。

“一样的，跟前两天没什么变化，都想借长的，借不到长的就只能隔夜滚，钱还是很紧张，”华东一银行交易员称。

她并透露，今日不少大行仍在借钱，另外有一些不出不借，而仍在出钱的大行，也都以隔夜品种为主，七天资金供给依旧很少。“这资金面也好不了啊，大行都这样。”

交易员并谈到，最近的市场状况大多是上午资金更紧一些，到下午就稍微缓和一些，主要原因是机构大多上午会先借钱保证备付充足，到下午回款时有些机构可能就有部分多余资金，不过再出钱时基本上也只是隔夜品种，难以令资金面持续缓和。

而今日隔夜和七天期回购利率开盘价仍平稳，不过此前一直在维稳之列的14天品种开盘价则跳至4.65%，较上日均价高逾30个基点(bp)，其进一步动向值得关注。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,143.89亿元人民币，较上日的6,306.79亿元略减少；其中隔夜品种成交5,094.73亿元，较上日的4,974.07亿元微增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.5962 3.4078 +18.84 5,094.73

七天 4.4144 4.3015 +11.29 605.63

14天 4.8730 4.3419 +53.11 94.46 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.4500 13.6600 -621.00 --

七天 4.7300 5.9050 -117.50 416.34

14天 4.7000 4.3000 +40.00 59.37 回购定盘利率 其中:隔夜 3.5800 3.4300 +15.00 --

七天 4.4500 4.1300 +32.00 --

14天 4.6500 4.2800 +37.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.5500 3.3495 +20.05 --

七天 4.3510 4.1320 +21.90 --