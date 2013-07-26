中国新债：财政部下周五将代理招标发行238亿元固息地方债，期限五年

路透上海7月26日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(8月2日)代理招标发行今年第六期地方政府债，总额238亿元人民币，期限为五年期固息品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单一价格招标，标的为利率；8月5-7日进行分销，8月9日起上市交易。
以下为是次地方债发行计划表的具体内容:
地区 五年期
发行额(亿元)
黑龙江 56
厦门 7
湖南 77
广西 48
西藏 7
青海 43
合计 238
财政部今日上午代理招标发行的今年第五期地方债，期限三年，中标利率3.92%低于预期，投标倍数1.89倍也创下了今年以来地方债发行新高。交易员指出，虽然资金面依旧较为紧张，但近日现券市场悲观情绪有所舒缓，二级收益率下行助增今日新债需求。
财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。
2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)
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(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)