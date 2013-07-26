路透基点：BHAP HK Investment完成4.35亿美元俱乐部贷款--RLPC

路透香港7月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，BHAP HK Investment同六家银行完成4.35亿美元的三年期子弹式俱乐部贷款。

Natixis负责协调此次交易，并担任文件准备行。永隆银行则担任额度代理行。中国银行(香港)、交通银行、星展银行(DBS)和渣打银行以牵头行身份加入。除渣打银行承贷3,500万美元外，其他银行均承贷8,000万美元。

根据消息人士，是次贷款由母公司北汽集团担保，获超额认购，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码226个基点。综合收益区间为245-260个基点。

收益将用于偿还债务。

7月15日完成签约。额度动用已从昨日开始。

北汽集团上次进入离岸贷款市场是在2012年7月，当时其完成2.35亿美元的三年期子弹式贷款案。九家承销银行获得受托主办行兼簿记行头衔，分别是:中国银行(香港)、渣打银行、永隆银行、韩国产业银行、Natixis、交通银行、中国信托商业银行、摩根大通、台北富邦商业银行。

承贷1,000万美元或以上的银行，可获303个基点的综合收益与主办行头衔,承诺费为55个基点；承贷500-900万美元的银行，可获300个基点的综合收益与高级经理行头衔，承诺费为45个基点。贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)