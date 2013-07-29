重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月22日-26日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计升值0.1%。市场供需大致平衡且预期持续处于 分化，整周均处于窄幅波动，中间价对即期汇率走势的影响更加趋弱。交易人士认为市场还 在等候政策面或基本面出现更加明显的指引，谨慎情绪下短期难以形成升贬趋势，不过这也 为推进汇改提供了良好的市场环境。 公开市场操作: * 本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动 性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽 松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。但6月外汇占款负增长，强化了市场对下半年外 生性货币补充减少的预期，加之政府提出经济增速“底线论”后，若未来托底需求强烈，市 场猜测，长期看货币政策不无放松可能；只是机构对于放松的手法观点不一。 债市: * 银行间债市现券当周先抑后扬，周初前三个交易日抛压较重，因资金面偏紧和一级市 场新债招标利率偏高双重压力，收益率全线上行，但此后市场传言央行通过大行向场内注入 流动性，蛰伏已久的交易盘积极入场抢筹，拉动收益率有所回落；交易员多认为，本轮行情 是收益率快速攀升后的修复性行情，在没有实质利好支撑之下，持续性可能不强。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周继续大涨，月末临近银行调整信贷规模的压力加大，此外 资金面趋于紧张，均令出票压力进一步加大。 交易员并指出，央行决定取消贷款下限，并 取消了票据贴现利率管制，但由于此前票据市场价格已基本实现市场化波动，因此该政策对 市场影响甚微。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨0.91%。贷款利率市场化一度引发大家对银行股 业绩担忧，随后金融及周期股的突然反弹，将大盘拉上2,000点整数关口。但由于基本面仍 未改善，这种脉冲性反弹缺乏持续性，本周后段大盘又陷入弱势整理。 期市: * 沪铜主力当周在五万元关口上方窄幅整理，尽管周中公布的中国PMI数据仍呈弱势， 但宏观面利空大多被消化，市场观望决策层是否会出台更多稳定经济的举措，以提振金属消 费。在没有大的利空冲击的条件下，铜价短期或维持震荡整理态势。沪铜主力1311合约<SCF cv1>周五收报每吨50,040元，全周累计上涨0.6%。 黄金: * 上海期金当周震荡上扬，市场预期美联储超宽松货币政策仍将持续一段时间，令美元 持续走弱，国际金价亦在周初升破每盎司1,300美元的重要心理关口，受此提振，上海期金 主力1312合约 当周触及6月下旬以来高位，周五收于每克265.90元，全周累计上涨 3.00%。(完) (整理 康熙泽/丁琦/李然/丁淑琴; 审校 杨淑祯)