路透基点：收购ILFC的亚洲财团贷款案公布更多细节--RLPC

路透伦敦7月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，P3 Investments领衔的财团出价47.53亿美元收购美国国际集团(AIG)飞机租赁业务--国际租赁金融公司(ILFC)的90%股权。该财团15亿银团贷款案的更多细节浮出水面。

这笔五年期分期偿还贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点。根据谈判的价码，综合收益约为550个基点。

在贷款开始支取12个月后，利率将与该控股公司的净债务比率挂钩，具体如下：净债务比率在0.5倍或以上的，利率为500个基点；净债务比率在0.4-0.49倍的，利率为475个基点；净债务比率在0.3-0.39倍的，利率为450个基点；净债务比率低于0.3倍的，利率为425个基点。

控股公司的股权将用于贷款担保。收购完成后，ILFC的股权亦将作此用途。

贷款平均年期将在4.2年左右，并非之前报道的2.23年。本项贷款将从第二年开始以每半年不等额偿还的方式分九次还清：首次偿还比例为3.5%，第二次和第三次为3.75%，第四次和第五次为5%，第六次和第七次为10%，最后一次为55%。

消息人士称，贷款条款仍有待最终敲定，并有可能作出更改。

一如此前报道。该财团目前正在与银行协商，寻求将银团贷款规模从15亿美元降至约10亿美元，而贷款规模已经从23亿美元和20亿美元连降两次。消息人士称，最低承贷规模1亿美元也可能被下调。

台湾银行和兆丰国际商业银行牵头这笔交易。7月10日举行了银行会议。借款人在银行会议上表示，债务与获利的杠杆比率约为7.5至8倍。

消息人士补充说，承贷截止日期已经从7月底推迟至8月9日。但他们称潜在贷款银行仍可能赶不上最后期限。

AIG于12月同意向一个财团出售ILFC的80.1%股权。该财团由P3 Investments、新华信托股份有限公司和China Aviation Industrial Fund组成。巴克莱持有新华信托20%股权。

交易包括以下选项：AIG多出售9.9%的ILFC股权，以及允许新华人寿保险股份有限公司和工银国际旗下投资部门加入上述财团。

银行家称，财团的组成已经有所变化。他们称财团由P3和其他几家有限的合作伙伴组成。买家将是P3全资持有的特殊目的机构(special purpose vehicle/SPV)。

P3 Investments由Ng Wing-fai领导，后者还是泛亚洲基金Primus Financial Holdings的联合创始人。但该基金目前已不存在。

消息人士称，法国巴黎银行是买家的财务顾问。

ILFC于7月9日称，今年前六个月完成125项租赁交易。穆迪对ILFC的评级为Ba3，标准普尔对ILFC的评级为BBB-。

5月，ILFC发售5亿美元高级无担保浮动利率票据(FRN)，利率为较三个月LIBOR加码195个基点。

2012年10月，ILFC获得23亿美元四年期无担保循环贷款，基于公司合并报表债务与股东股权的比率，利率为较LIBOR加码250个基点，承诺费为50个基点。

根据ILFC网站，该公司在全球逾80个国家与约200家航空公司合作，对象包括大型国家航空公司、中小型飞机和货运公司。目前公司大约拥有1,000架自有和托管飞机。