马来西亚期市：棕榈油期货小幅收高脱离四年低位，但本周下跌3.5%

路透新加坡7月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，因盘初跌至近四年最低位后交易商出手买进，不过全球油籽供应料将增多的预期继续限制涨幅。
美国中西部地区天气状况理想，或将为大豆收成创纪录铺平道路，从而可能提高豆油供应，转移棕榈油的部分食品及燃油需求。棕榈油价格因此一度跌至2009年10月以来最低。
“市场处于超卖，今天我们看到略有回调，”一外资商品经纪商的交易员说。
指标10月棕榈油合约 微升0.4%，收报2,178马币(林吉特)，稍早曾跌至2,137马币，为2009年10月以来最低。
总成交量为46,631口，高于3.5万口的日均水平。价格交投于2,137-2,189马币之间。
棕榈油期货本周累计下跌3.5%，为五周来第四次下跌，受压于豆类作物的颓势。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)