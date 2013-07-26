国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳于每桶18美元上方，市场交投淡静

路透新加坡7月26日 - 亚洲柴油裂解价差周五在每桶18美元上方持稳，行业消息人士称由于9月船货交易之前新加坡市场交投依然清淡。
不过他们表示，沙特PetroRabigh炼厂可能停转，如果情况更为严重，或将提升新加坡现货升水，但细节尚未核实。
一位消息人士说，停转已经导致至少一艘航煤船货被取消。
尚不能立即联系到该炼厂的工作人员就此事置评。
业内人士称，印度Essar Oil可能已出售7万吨500ppm柴油，8月18-31日装船，价格较中东报价每桶升水2.60美元，不过买家身份不明。
500ppm柴油升水一直上行，因为沙特需求高企，且一些中东国家已经承诺向埃及供应柴油船货，限制了海湾地区的供应。
消息人士并称，来自印度的10ppm柴油升水同样呈上行趋势，因供应有限且南非浮现现货需求。
菲律宾Petron可能自道达尔购买了一批柴油船货，价格较新加坡报价每桶升水约1.50美元，但该消息尚未证实。
越南Petrolimex寻求7.4-7.84万吨、交付期在7月末-12月末的柴油和汽油，目前已经购买七分之一。该公司寻购的这些船货用于向邻国柬埔寨再出口，其将从现货市场购买剩余船货。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)