纽约汇市：美元下滑，因市场认为美国将维持低利率更长时间

( )

* 对美联储可能微调其利率前瞻性指引的臆测升温

* 美元指数触及6月20日来最低

* 投资人静待下周美国就业数据和ISM数据

路透纽约7月26日 - 美元周五跌至五周低点，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周的货币政策会议上确认将维持低利率一段时间。

美联储将在下周二和周三举行货币政策会议。华尔街日报报导称，美联储可能讨论改变利率前瞻性指引，以强调将不会很快上调借款成本。

分析师表示，这可能令美元在短期内处于守势，但在下周一系列经济数据发布前，跌幅可能有限。下周，美国将公布7月非农就业报告、供应管理协会(ISM)的制造业和服务业指数。

“在5月和6月，投资人对美联储可能缩减购债感到兴奋，但目前这些因素已经被消化了，对美元的收益支撑也已被蚕食，美元多头仓位正在被逼仓。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

他还表示，华尔街日报的文章增加了美联储下周货币政策会议的不确定性，主要是针对是否美联储会坚持在9月减少购买资产的初步指引。

美元指数 跌0.4%，报81.638，盘中触及81.548，为6月20日来最低，略高于技术支撑位81.506的200日移动均线切入位。

“投资人希望看到下周的重大数据，以找到一些方向性的指引。”BNY Mellon市场策略部门董事Samarjit Shankar表示。

美元恢复7月10日开始的跌势，当时美联储发布的6月货币政策会议记录令投资人再度思量何时美联储会开始缩减刺激措施。

欧元兑美元 升至五周高位1.3296美元，受助于本周强劲的欧元区采购经理人调查。纽约尾盘，欧元兑美元持平，报1.3281美元，阻力位料在6月中高位1.3415美元。

Merk Investments投资长兼总裁Axel Merk表示，欧元有潜力在今年升至1.40美元，并在明年升至1.50美元，因欧洲央行货币政策要比美联储的更有限制性。

自欧洲央行总裁德拉吉一年前承诺，将竭尽所能扞卫欧元，平息了投资人对欧元区瓦解的担忧后，欧元兑美元已经大涨了近10%。

根据路透数据，美元兑日圆 跌至四周低点97.94日圆，纽约尾盘跌1.2%，报98.11日圆。

尽管周五下滑，分析师表示，美元预计在未来几周受到强劲支撑，因预期美联储可能早至9月缩减购债。

周五公布的调查显示，7月美国消费者信心指数升至六年最高，因美国人对目前经济环境感到更乐观，但他们预计未来一年经济成长会放缓。

本周，欧元兑美元升约0.9%，为连续第三周上涨。美元兑日圆跌2.3%，为6月中来表现最差的一周。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价