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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:02 BJT

重温稿-纽约汇市：美元下滑，因市场认为美国将维持低利率更长时间

今日      上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                         1.3278   1.3276    +0.02    +0.64   1.3194
 美元/日圆                          98.25    99.28    -1.04   +13.27    86.74
 欧元/日圆                         130.48   131.79    -0.99   +14.01   114.45
 美元/瑞郎                         0.9282   0.9294    -0.13    +1.39   0.9155
 英镑/美元                         1.5379   1.5390    -0.07    -5.37   1.6251
 美元/加元                         1.0280   1.0277    +0.03    +3.62   0.9921
 澳元/美元                         0.9258   0.9245    +0.14   -10.92   1.0393
 欧元/瑞郎                         1.2326   1.2340    -0.11    +2.08   1.2075
 欧元/英镑                         0.8625   0.8627    -0.02    +6.30   0.8114
 新西兰元/美元                     0.8084   0.8081    +0.04    -2.40   0.8283
 美元/挪威克朗                     5.9051   5.9004    +0.08    +6.15   5.5630
 欧元/挪威克朗                     7.8423   7.8380    +0.05    +6.84   7.3403
 美元/瑞典克朗                     6.4685   6.4796    -0.17    -0.46   6.4986
 欧元/瑞典克朗                     8.5997   8.6053    -0.07    +0.26   8.5777
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
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