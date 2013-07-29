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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 22:03 BJT

表格: 美国6月成屋待完成销售指数较上月下跌0.4%，预估下跌1.0%

路透7月29日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下跌0.4%，至110.9，预估为下跌1.0%。

美国6月成屋待完成销售同比增长10.9%.

6月 5月 前值 12年6月 指数 110.9 111.3 112.3 100.0

6月 5月 前值 13年6月/12年6月 变动(%) -0.4 5.8 6.7 10.9 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
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