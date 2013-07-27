台湾金融：希望彰银维持“官民共治”，民营银行比公营更需合并--财长

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透澎湖7月27日 - 台湾财政部长张盛和周五表示，彰化银行 与民股大股东台新金 的合并案，财政部是希望能够维持目前“官民共治”的情况不变；而目前台湾31家民营银行比八家公营银行更需要整并。
他称，财政部曾铭宗次长与台新金控沟通，若维持现状，即官民共治且和谐的情况，相信对公司的经营也能够更顺利。他相信，彰银若是并入台新金控并不符合社会的期待。
此外，张盛和还指出，日前台新金控被金管会处罚，公司治理仍不完善，这也有待时间来改善，一年半载之内没办法看到成效。
他补充表示，台湾目前有39家银行，目前八家公营银行占全体银行市占率的53%，剩下由其他31家瓜分。2008年金融海啸发生以后，台湾民众的存款大笔大笔地由民营银行流出，存入公营的台湾银行、土地银行，后来存款全额保障才解除危机，这说明公营银行实在有存在的必要。
“需要整并的其实是这31家银行，”张盛和说。
彰银最大股东--台新金控曾于2月下旬抛出震撼弹，请第二大股东财政部支持由彰银并购台新银，但财政部严正表态不同意台新金非合意并购。台新金事后则指出，彰银合并台新银案将放缓脚步，继续和财政部沟通，未来不排除任何可能性，但还没有打算出售彰银股权。
彰化银行原本预定26日召开董事会，却在召开前夕临时喊停。据台湾本地媒体报导，原本已全面进入备战状态的彰银公民股，在召开董事会的前一天出现戏剧性转变，由彰银董事长陈淮舟全面对董事发出临时通知，将原订本周五召开的董事会，延到下周五召开。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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