重温稿-台湾财政：奢侈税8月中检讨成效，财政部不排除从严修订--部长

路透澎湖7月27日 - 为抑制房价飙涨，台湾政府两年前课征奢侈税(特种货物及劳务税)。财政部长张盛和周五表示，8月中旬将召开奢侈税实施后第一次的成效检讨座谈会，不排除朝从严方向修订。

财政部原本即预订奢侈税满两周年将对其修订。张盛和表示，根据委托学界的研究显示，奢侈税实施之后台湾房市的成交量缩，且价格走稳，并且对于量能课税有助益，更能缩小贫富差距，对奢侈税的实施有正面评价。

“学者的评价正面，但也有所缺失。”他表示，奢侈税未将非都市计划区土地纳入课征范围，工业用地也不纳入，造成炒地风气。

张盛和并指出，近年房价上涨是普遍的趋势，学者建议奢侈税不应分区、而应全面课征；另外，部分“囤积”房地产的大户，现行奢侈税两年内不买卖，也课不到，因此需要检讨。

他提到，根据香港及新加坡抑制房价的作法，他们对买方也课税，是叫“印花税”，台湾也可能将两年不买卖的时间，拉长到如星、港的三年或四年。