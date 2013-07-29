重温稿-台湾财政：奢侈税8月中检讨成效，财政部不排除从严修订--部长

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透澎湖7月27日 - 为抑制房价飙涨，台湾政府两年前课征奢侈税(特种货物及劳务税)。财政部长张盛和周五表示，8月中旬将召开奢侈税实施后第一次的成效检讨座谈会，不排除朝从严方向修订。
财政部原本即预订奢侈税满两周年将对其修订。张盛和表示，根据委托学界的研究显示，奢侈税实施之后台湾房市的成交量缩，且价格走稳，并且对于量能课税有助益，更能缩小贫富差距，对奢侈税的实施有正面评价。
“学者的评价正面，但也有所缺失。”他表示，奢侈税未将非都市计划区土地纳入课征范围，工业用地也不纳入，造成炒地风气。
张盛和并指出，近年房价上涨是普遍的趋势，学者建议奢侈税不应分区、而应全面课征；另外，部分“囤积”房地产的大户，现行奢侈税两年内不买卖，也课不到，因此需要检讨。
他提到，根据香港及新加坡抑制房价的作法，他们对买方也课税，是叫“印花税”，台湾也可能将两年不买卖的时间，拉长到如星、港的三年或四年。
张盛和补充表示，这两年奢侈税的实施对房屋仲介业者、营建业者的影响也不大，房仲业的新开据点更多，营建业的获利也很不错。若是社会各界在8月中旬的座谈会里对修法方向有所共识，奢侈税也可能很快完成修法，在立法院9月会期就提出草案。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。