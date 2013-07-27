重发-中国数据：上半年规模以上工业企业利润同比增长11.1%--国家统计局

统计局并公布，6月工业企业实现利润5,024.2亿元，同比增长6.3%；其中主营活动利润下降2.3%，而5月主营活动利润则同比增长8.8%。

-从2013年5月开始，统计局在利润总额下增加“主营活动利润”指标，主营活动利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用。主营活动利润指标和工业生产的关系更加密切，可以更好地反映企业进行工业生产活动的经营成果。(完) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)