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债券 | 2013年 7月 28日 星期日 12:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元周五小幅下跌，市场交投清淡

路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周五下滑，成交清淡。南非兰特本周突破了持续将近两个月的交投区间。

1521 GMT，兰特兑美元 报9.7900，较周四纽约收盘价下跌0.6%。

南非兰特兑美元在周三触及9.6135的高位，为八周内最强水准，此前在周二突破9.80的重要阻力位。

“进入周末之际...交投十分清淡，汇价走势可能有点被夸大，”Nedbank现汇主管William van Rijn说。

南非公债收益率小幅上升，2026年到期的公债收益率 上升7个基点至8.17%，2015年到期公债收益率 上涨4个基点至6.195%。(完)

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