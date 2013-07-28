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债券 | 2013年 7月 28日 星期日 12:25 BJT

拉美汇市：拉美货币下跌，受美国乐观数据及中国经济疑虑影响

路透里约热内卢7月28日 - 拉丁美洲货币周五下跌，因美国经济数据强于预期引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早撤出刺激举措的疑虑；同时，有关中国经济的疑虑挥之不去，打压了大宗商品出口商的前景。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，美国7月消费者信心指数创下六年来最高。

巴西雷亚尔兑美元 下跌0.7%，尽管巴西央行此前售出20,000口传统货币互换合约。

墨西哥披索兑美元 下跌0.4%，因受到该国央行会议纪录的影响。会议纪录显示如果经济继续放慢，决策者将准备降息。

智利披索兑美元 下跌0.5个百分点，因有关中国经济成长的疑虑拖累铜价下跌。铜是智利的主要出口产品。(完)

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