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亚洲 | 2013年 7月 28日 星期日 10:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月26日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                  
 公司名        股票代码       收盘价    涨跌    涨跌幅%   成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                           66.08    -0.45    -0.67    1487246
 搜狐                           70.00    +1.69    +2.47    1495351
 网易                           65.73    -1.35    -2.01     896859
 百度                          127.56    +1.71    +1.36    8070304
 亚信科技                       11.65    +0.05    +0.43     218926
                                                                  
 台湾                                                    
 台湾积体电路                   16.90    -0.28    -1.63    2386557
 联电                            2.19    +0.01    +0.46     694617
 日月光                          4.07    -0.01    -0.25     119875
 硅品精密                        5.43    -0.03    -0.55     210142
 和信超媒体                      1.09    -0.02    -1.36      29810
 友达                            3.50    -0.04    -1.13      37913
 中华电信                       32.22    -0.04    -0.12      20197
 台湾国际航电                   36.83    -0.38    -1.02     711532
                                                                  
 香港                                                    
 中国移动                       53.38    -0.07    -0.13     133397
 中国联通                       14.57    +0.08    +0.55      72679
 中国电信                       49.26    -0.49    -0.98      17009
 中芯国际                        3.84    +0.10    +2.67      18720
 电讯盈科                        4.54    -0.02    -0.44       2838
 
    (完)
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