《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月26日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 66.08 -0.45 -0.67 1487246 搜狐 70.00 +1.69 +2.47 1495351 网易 65.73 -1.35 -2.01 896859 百度 127.56 +1.71 +1.36 8070304 亚信科技 11.65 +0.05 +0.43 218926 台湾 台湾积体电路 16.90 -0.28 -1.63 2386557 联电 2.19 +0.01 +0.46 694617 日月光 4.07 -0.01 -0.25 119875 硅品精密 5.43 -0.03 -0.55 210142 和信超媒体 1.09 -0.02 -1.36 29810 友达 3.50 -0.04 -1.13 37913 中华电信 32.22 -0.04 -0.12 20197 台湾国际航电 36.83 -0.38 -1.02 711532 香港 中国移动 53.38 -0.07 -0.13 133397 中国联通 14.57 +0.08 +0.55 72679 中国电信 49.26 -0.49 -0.98 17009 中芯国际 3.84 +0.10 +2.67 18720 电讯盈科 4.54 -0.02 -0.44 2838 (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。