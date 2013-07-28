更新版 -纽约汇市：美元下滑，因市场认为美国将维持低利率更长时间

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3278 1.3276 +0.02 +0.64 1.3194 美元/日圆 98.25 99.28 -1.04 +13.27 86.74 欧元/日圆 130.48 131.79 -0.99 +14.01 114.45 美元/瑞郎 0.9282 0.9294 -0.13 +1.39 0.9155 英镑/美元 1.5379 1.5390 -0.07 -5.37 1.6251 美元/加元 1.0280 1.0277 +0.03 +3.62 0.9921 澳元/美元 0.9258 0.9245 +0.14 -10.92 1.0393 欧元/瑞郎 1.2326 1.2340 -0.11 +2.08 1.2075 欧元/英镑 0.8625 0.8627 -0.02 +6.30 0.8114 新西兰元/美元 0.8084 0.8081 +0.04 -2.40 0.8283 美元/挪威克朗 5.9051 5.9004 +0.08 +6.15 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8423 7.8380 +0.05 +6.84 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4685 6.4796 -0.17 -0.46 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5997 8.6053 -0.07 +0.26 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。