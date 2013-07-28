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亚洲 | 2013年 7月 28日 星期日 11:30 BJT

全球汇市：投机客最近一周减持美元多仓--CFTC

路透纽约7月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。

7月23日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至286.9亿美元，前一周为296.1亿美元的六周高位。

美元净多仓规模为四周来首次下降，不过投资者自2月中旬以来一直做多美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 22,513 20,220

空头仓位 110,009 105,982

净仓位 -87,496 -85,762

欧元(125,000欧元为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 63,130 53,228

空头仓位 91,030 90,393

净仓位 -27,900 -37,165

英镑(62,500英镑为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 19,135 24,634

空头仓位 68,788 62,080

净仓位 -49,653 -37,446

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 6,339 10,754

空头仓位 11,772 15,723

净仓位 -5,433 -4,969

加元(100,000加元为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 22,262 32,187

空头仓位 39,020 52,230

净仓位 -16,758 -20,043

澳元(100,000澳元为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 17,344 19,222

空头仓位 81,326 89,908

净仓位 -63,982 -70,686

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月23日当周 7月16日当周

多头仓位 4,517 4,224

空头仓位 6,363 6,968

净仓位 -1,846 -2,744

(完)

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