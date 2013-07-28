全球汇市：投机客最近一周减持美元多仓--CFTC

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透纽约7月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。
7月23日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至286.9亿美元，前一周为296.1亿美元的六周高位。
美元净多仓规模为四周来首次下降，不过投资者自2月中旬以来一直做多美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 22,513 20,220
空头仓位 110,009 105,982
净仓位 -87,496 -85,762
欧元(125,000欧元为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 63,130 53,228
空头仓位 91,030 90,393
净仓位 -27,900 -37,165
英镑(62,500英镑为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 19,135 24,634
空头仓位 68,788 62,080
净仓位 -49,653 -37,446
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 6,339 10,754
空头仓位 11,772 15,723
净仓位 -5,433 -4,969
加元(100,000加元为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 22,262 32,187
空头仓位 39,020 52,230
净仓位 -16,758 -20,043
澳元(100,000澳元为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 17,344 19,222
空头仓位 81,326 89,908
净仓位 -63,982 -70,686
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月23日当周 7月16日当周
多头仓位 4,517 4,224
空头仓位 6,363 6,968
净仓位 -1,846 -2,744
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 李婷仪)
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