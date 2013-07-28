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亚洲 | 2013年 7月 28日 星期日 11:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数收低，因海岬型和巴拿马型船舶运费下跌

路透7月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下跌。

波罗的海乾散货运价指数 跌10点或0.92%，至1,082点，本周下跌约5%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌17点或0.9%，至1,873点。日均获利下降188美元至11,948美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌19点或1.69%，至1,104点。日均获利减少148美元至8,780美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
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