中国金融：审计署将全面开展对政府性债务的审计

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京7月28日 - 中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府性债务审计。
审计署2011年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。但此后外界质疑声从未平息，“宁信其大不信其小”，屡屡使其成为外界看空中国经济的重要理由。
“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。”审计署网站周日发布一则简短信息称。
此前审计署于6月10日发布了36个地方政府本级政府性债务审计结果公告，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。
（浏览审计署网站，请点选 here） (发稿 黄凯; 审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。