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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国金融：审计署将全面开展对政府性债务的审计

路透北京7月28日 - 中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府性债务审计。

审计署2011年对全国省、市、县三级地方政府负有偿还责任、担保责任和救助责任的债务进行了审计，公布2010年底为10.7万亿元人民币。但此后外界质疑声从未平息，“宁信其大不信其小”，屡屡使其成为外界看空中国经济的重要理由。

“近日，根据国务院要求，审计署将组织全国审计机关对政府性债务进行审计。”审计署网站周日发布一则简短信息称。

此前审计署于6月10日发布了36个地方政府本级政府性债务审计结果公告，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。

（浏览审计署网站，请点选 here） (发稿 黄凯; 审校 林高丽)
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