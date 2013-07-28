《美股一周展望》股市将迎来联储政策决定、就业数据和财报

路透纽约7月26日 - 下周对美国股市来说简直就像暑期大片档期，将同时上演三场大戏：美联储政策决定、就业数据、企业财报。

其中美联储最有可能在市场掀起波澜。联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在周三结束为期两天的会议后发布政策声明。

美联储主席贝南克5月底表示一旦美国经济改善，央行将计划缩减刺激措施。市场随之大幅波动。自那以后，投资者对他的每次讲话都极其关注。

“美联储不用太多表态，就能轻易吓到或是鼓励投资者，”Cozad资产管理公司的投资组合经理Bryant Evans说。

联储“总能影响市场做出最激烈的连锁反应。”

美联储的量化宽松政策包括每月买入公债和其它债券，旨在将利率维持在低位，并促使经济增长。

今年以来，美国股市大部分时间是在上涨，道琼工业指数和标准普尔500指数得以触及纪录高位，部分原因在于美联储的刺激措施。

5月22日贝南克讲话后市场挫跌，标普500指数在5月下旬下跌了近6%。

但之后贝南克和其他美联储官员的讲话安抚了市场，股市因此缩减之前的部分跌幅。

上周贝南克再度安抚市场，他表示，美国央行缩减刺激措施的时间表尚未确定。

标普500指数今年迄今已上涨18.6%。

本周市场交投更加清淡，焦点更多的放在企业财报上。标普500指数本周只微幅收低0.03%，打破连涨四周之势。

虽然部分分析师表示，从芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 的表现看来，下周市场似乎不会有太大的波动，但市场人气仍有可能发生转变。周五时，VIX指数跌1.9%，收报12.72点。

“我认为下周市场波动程度将加剧，但加剧是相对之前一周非常淡静的交投而言，”WhatsTrading.com的期权策略师Frederic Ruffy说。

部分市场注意力已经转向有关接替贝南克人选的揣测上，不过一位白宫高级官员周五表示，政府不会很快做出相关宣布。美国总统奥巴马已经暗示，贝南克有可能在第二任期于1月31日到期后卸任。前任财长萨默斯和当前美联储副主席叶伦据称都有可能成为下届美联储主席人选。

**就业数据**

下周五将迎来美国7月就业报告。

就业市场复苏是决定未来美联储政策的关键。美联储曾表示，将维持利率在历史低位，直到美国失业率降至6.5%。美国的低利率已经持续了逾四年时间。

路透调查访问的分析师预计，美国企业雇主7月预计新增18.5个工作岗位。略低于6月新增的19.5万个。

美国7月失业率料从6月的7.6%降至7.5%。

“拿就业情况而言，往年7月的表现总是显得很热闹。工厂常常在7月停产，农业情况也出现逆转。”Evans说道。

分析师担心，就业数据大幅增加可能促使美联储提早结束购债，但在本月公布的6月非农就业数据远优于预期后，股市大幅上扬。

虽然就业报告预计是下周最重要的一则经济消息，但也不乏其它值得关注的数据，包括国内生产总值(GDP)和芝加哥联储中西部6月制造业指数。还有供应管理协会(ISM)7月制造业数据，以及月度汽车销量。

**财报季进入下半段**

标普500指数下的成分企业中已有259家公布了业绩，财报季因此进入下半段。

下周将成为财报公布最为密集的周度之一，有遍布各大行业的131家企业公布业绩，包括时代华纳有线电视 、雪佛兰(Chevron) 、Coach 、U.S. Steel 和Allstate 。

当前财报季已公布的企业业绩优于预期，分析师因此调高了对季度业绩的增长预估。汤森路透数据显示，第二季企业获利目前预计为增长4.1%，高于一周前的预估增幅2.8%。

截至周五，企业的预估营收增幅为1.6%，增幅并不强劲，但有56%的企业营收增幅超过了这一预期，高于过去四个季度的平均比例48%。

Calvert投资管理公司的投资总监Natalie Trunow表示，“这些企业中有很多公司的股价创下历史高位，我想当前的财报季也对这个情况构成支撑，”。