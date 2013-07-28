美国人事：奥巴马称已缩小FED主席候选人范围，将于数月内揭晓--纽约时报

路透华盛顿7月27日 - 美国总统奥巴马接受纽约时报访问时表示，已将接替美联储(FED)主席贝南克的人选范围缩小至“几个特定的候选人”，他将在“未来几个月内”揭晓人选名单。

纽约时报周六刊登的访问中，奥巴马表示，他希望未来的美联储主席将工作重点放在帮助美国经济实现增长上，而不是只做一些抑制通胀和稳定市场的抽象工作。

“目的是为了让造福于普通美国人民的那些事情变得更好，”奥巴马说道。“我希望能有这么一位美联储主席，能退一步客观地看待那个问题，并表示，‘让我们确保经济实现增长，’”。

前美国财长萨默斯和当前美联储副主席叶伦据悉在联储主席候选人之列。

本周早前有白宫高级官员表示，奥巴马没有就贝南克的接替候选人做出决定。贝南克第二任期将在明年1月31日到期，外界普遍认为他不希望再连任第三个任期。(完)