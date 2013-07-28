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亚洲 | 2013年 7月 28日 星期日 15:52 BJT

德国个股：西门子对其中国业务展开调查，因销售及订单未见成长--杂志

路透柏林7月27日 - 德国经济周刊(Wirtschaftswoche)报导，德国工程集团西门子 正在调查其中国业务，因中国的销售和订单情况未能实现增长。该报导未说明消息来源。

该杂志周六称，西门子的战略部门正在检查中国业务活动，公司的执行董事会将在10月会议上讨论相关结果，之后可能调整公司政策。

随着新订单减少和就业市场趋疲，中国规模庞大的制造业活动出现持续下滑。

西门子此前已警示，在今年第四个会计季度之前，预计中国的工业需求不会反弹。去年该公司有约8%的集团营收来自中国。

西门子发言人拒绝就该报导置评。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
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