德国个股：西门子CEO将离职，此前公司发布获利预警

路透慕尼黑7月27日 - 西门子 执行长(CEO)Peter Loescher将离职，比他的劳务合同到期时间提早四年。此前西门子于本周发布了今年以来第二次获利预警。

西门子周六晚间在声明中称，公司监督委员会将在7月31日会议上批准Loescher提前离职。

“此外，届时将决定指派一位管理委员会委员担任总裁兼执行长，”声明补充称。

西门子没有提供有关于此的进一步细节。该公司是德国按市值计最大的三家公司之一。

早前有两位知情消息人士对路透表示，西门子由20人组成的监督委员会中，多数人赞同由财务总监Joe Kaeser接任执行长。西门子拒绝对此置评。

**承诺太高，未能兑现**

六年前Loescher作为首位担任西门子执行长的外部人士时被视为英雄人物，西门子寄望在他的带领下走出有损公司形象和财务状况的贿赂丑闻。

但在处理完丑闻事件后，Loescher的信誉度渐失，因为他一再对主要市场的需求形势做出错误判断。

西门子堪称德国经济的领头羊之一，产品大至燃气涡轮和高速火车，小至助听器。由于全球需求不振，德国出口5月降至2009年底以来最低水平，西门子的业务受到打击。

此外，西门子的获利反复受到项目延后和其它问题相关的一次性费用影响。

Loescher去年被迫搁置一项将年营收增加三分之一至1,000亿欧元的战略，改为实施在未来两年缩减60亿欧元成本的计划，以与通用电气(GE) 等对手展开竞争。

这项计划的初衷是为了在2014年将西门子的核心营业利润率从9.5%提高到至少12%。

周四，西门子表示放弃那一目标，并发布简短声明称因公司降低了对市场表现的预期。

西门子将在下周四公布第三季业绩。(完)