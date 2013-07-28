中国房地产：上半年房地产供地创新高，二季度地产景气呈红灯过热--国土部

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透北京7月28日 - 中国国土资源部周日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。
国土资源部法律中心公布，二季度CLI中的地产景气分指数环比上升29.5%，同比上升11.4%，显示出在房地产调控政策持续作用下，以行政手段为主的调控政策效应不断消减，市场反弹压力逐步积聚。
新华社援引该中心主任孙英辉称，上半年住房用地推出5.53万公顷，同比增加21.7%。31个省份中27个推地量高于去年同期，增幅较大的包括北京市(267%)、浙江省(121%)、江西省(99%)。
孙英辉强调，目前地产对流动性的依赖进一步降低，加上土地供给刚性制约，单纯依靠扩大土地供应抑制地价房价已不可能。
国土资源部数据显示，2004-2011年，全国住房用地累计供应56.24万公顷，年均住房用地供应7.03万公顷。2012年住房用地实际供应11.08万公顷，今年计划供应15.08万公顷。 (完) (发稿 黄凯; 审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。