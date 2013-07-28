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亚洲 | 2013年 7月 28日 星期日 20:11 BJT

中国房地产：上半年房地产供地创新高，二季度地产景气呈红灯过热--国土部

路透北京7月28日 - 中国国土资源部周日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。

国土资源部法律中心公布，二季度CLI中的地产景气分指数环比上升29.5%，同比上升11.4%，显示出在房地产调控政策持续作用下，以行政手段为主的调控政策效应不断消减，市场反弹压力逐步积聚。

新华社援引该中心主任孙英辉称，上半年住房用地推出5.53万公顷，同比增加21.7%。31个省份中27个推地量高于去年同期，增幅较大的包括北京市(267%)、浙江省(121%)、江西省(99%)。

孙英辉强调，目前地产对流动性的依赖进一步降低，加上土地供给刚性制约，单纯依靠扩大土地供应抑制地价房价已不可能。

国土资源部数据显示，2004-2011年，全国住房用地累计供应56.24万公顷，年均住房用地供应7.03万公顷。2012年住房用地实际供应11.08万公顷，今年计划供应15.08万公顷。 (完) (发稿 黄凯; 审校 林高丽)
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