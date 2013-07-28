日韩经济指标预测--7月29日-8月5日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +1.9% +0.8% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 6月 -- 盈余78.2 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -1.0% -1.4% (较上月) +0.4% -0.4% 服务业产出(较上月) -- +0.2% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 6月 +0.7% +0.1% (较上年同期) +1.0% -1.6% 7月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本求才求职比 6月 0.91 0.90 失业率 4.0% 4.1% 2350 日本工业生产(较上月) 6月初值 -1.8% +1.9% 工业生产一个月预估 -- -2.4% 工业生产两个月预估 -- +3.3% 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 52.3 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 6月 -- -0.1% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +26.0% 房屋开工(较上年同期) 6月 +15.8% +14.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +1.5% +1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,493 外资投资日本股票(亿日圆) -- 3,498 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +5.0% -1.0% 进口(较上年同期) -1.8% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.9 8月2日(五) 暂无重要经济数据。 8月5日当周 8月5日(一) 暂无重要经济数据。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。