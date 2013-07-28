欧洲经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月29日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +4.2% +3.7% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利企业信心指数 7月 91.0 90.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加7 增加7 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6.5 增加3 抵押贷款批准件数(千件) 59,500 58.242 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1000 英国CBI零售销售差值 7月 -- 正1 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 6.9 6.8 0900 欧元区企业景气指数 7月 -0.55 -0.68 经济景气指数 92.6 91.3 工业景气指数 -10.2 -11.2 服务业景气指数 -9.0 -9.5 消费者信心指数 -17.4 -18.8 消费者通胀预期指数 -- 16.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初 +0.3% +0.1% 值 HICP(较上年同期) +1.8% +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.1% CPI(较上年同期) +1.7% +1.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负20 负21 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 6月 -- 1.46 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 持平 +0.8% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0645 法国消费者支出 6月 +0.1% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -1.2% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.22 1.16 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 持平 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 290 290 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.2% 0900 欧元区通胀率 7月初值 +1.6% +1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% +0.3% CPI(较上年同期) +1.3% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.6% +0.3% HICP(较上年同期) +1.4% +1.4% 0900 欧元区失业率 6月 12.2% 12.2% 1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.1% PPI(较上年同期) -- -1.0% 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 7月 49.8 49.1 0748 法国Markit制造业PMI 7月 49.8 49.8 0753 德国Markit/BME制造业PMI 7月 50.3 50.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 50.1 50.1 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 52.8 52.5 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 8月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 8月 0.50% 0.50% 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +3.1% +1.9% 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 51.9 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 51.5 51.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.3% -0.1% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 -- 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 7月 -- 48.3 法国Markit综合PMI -- 48.8 0753 德国Markit服务业PMI 7月 -- 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 -- 49.6 欧元区Markit综合PMI -- 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 56.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负12.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- +1.0% (较上年同期) -- -0.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 7月 -- +1.4% (完)