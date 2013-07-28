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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆降至低点，关键支撑在97.50的云区底部

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* 美元/日圆今日上午跌至97.90，已跌破上周五纽约时段创下的低点97.95

* IMM数据不好，投机客减持美元多仓

* 下面的关键技术水位是97.50的云区底部，以及该水准上方的97.65

* 97.65是93.75-101.55涨势的50%费波纳奇回档位

* 97.50下方有大型停止单，在98.44的100日移动均线，以及98.76的云区顶部有大量停止单

* 有些日本账户可能逢低买入，但有些可能观望。(完)

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