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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:47 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随美元/日圆走低，趋势向下

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* 美元/日圆进一步下跌，日经指数可能大跌--对欧元/日圆不利 * 欧元/日圆可能跟随美元/日圆和日经指数走低 * 关键支撑在129.63的云区基准线和129.36的云区顶部 * 缓慢上升的100日移动均线切入位在128.42，云区底部在128.39. * 如果向130.50、131.00和131.33的一目均衡转换线反弹，可能遭遇卖盘 * 早晨的高点130.45可能压制全天走势，除非美元/日圆和日经指数反弹。(完)

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