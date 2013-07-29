《中国报摘》--中国证券报7月29日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
* 头版头条:
--中国机电产品进出口商会等五家行业组织发表声明指出，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺。共有95家中国企业参加此次价格承诺谈判，该价格承诺体现了中方绝大多数企业的意愿，使中国光伏产品在双方协商达成的贸易安排下，继续对欧盟出口，并保持合理市场份额。
* 其他:
--深交所近日发布交易规则，对大宗交易制度进行了优化完善，并明确债券ETF实行当日回转交易，其中，A股、B股、基金大宗交易的最低交易股数和金额降至原标准的60%左右。
--在铁路获政策支持后，近期中西部公路建设有提速迹象，城市集群与农村公路成为投资重点。记者获悉，中西部多个省市近期出台公路建设计划，动工速度远超东部。
--国家开发银行研究院副院长黄剑辉撰文指出，地方融资平台债务应建立有效的偿债机制和风险防控机制。地方政府应通过出售、转让或证券化国有资产偿还债务，允许设立各种基金包括离岸市场人民币基金参与证券化地方政府平台债务的处置。
--中国石油 公告称，根据董事会决议，汪东进获聘任为公司总裁。
--国家信息中心宏观政策动向课题组撰文建议，应完善税收体制改革，构建促进收入公平分配的税制结构；考虑降低中小企业所得税水平，同时提高对大型企业特别是垄断性企业的所得税税率。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。