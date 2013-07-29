《中国报摘》--中国证券报7月29日

* 头版头条:

--中国机电产品进出口商会等五家行业组织发表声明指出，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺。共有95家中国企业参加此次价格承诺谈判，该价格承诺体现了中方绝大多数企业的意愿，使中国光伏产品在双方协商达成的贸易安排下，继续对欧盟出口，并保持合理市场份额。

* 其他:

--深交所近日发布交易规则，对大宗交易制度进行了优化完善，并明确债券ETF实行当日回转交易，其中，A股、B股、基金大宗交易的最低交易股数和金额降至原标准的60%左右。

--在铁路获政策支持后，近期中西部公路建设有提速迹象，城市集群与农村公路成为投资重点。记者获悉，中西部多个省市近期出台公路建设计划，动工速度远超东部。

--国家开发银行研究院副院长黄剑辉撰文指出，地方融资平台债务应建立有效的偿债机制和风险防控机制。地方政府应通过出售、转让或证券化国有资产偿还债务，允许设立各种基金包括离岸市场人民币基金参与证券化地方政府平台债务的处置。

--中国石油 公告称，根据董事会决议，汪东进获聘任为公司总裁。

--国家信息中心宏观政策动向课题组撰文建议，应完善税收体制改革，构建促进收入公平分配的税制结构；考虑降低中小企业所得税水平，同时提高对大型企业特别是垄断性企业的所得税税率。(完)