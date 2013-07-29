《香港报摘》--信报7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 要闻版头条:
--港府出招调控楼市接近一年，香港地产股亦即将公布中期或全年业绩。受政府推出「双辣招」以及一手楼新例影响，上半年发展商卖楼速度缓慢。本报统计了五间地产商上半年的售楼情况，发现大部分未有按原定计划推售楼盘，销售额最差只达目标10%，若下半年淡市持续，恐怕将出现罕有不达标情况。 * 其他: --香港地产公司即将进入公布业绩期，其中恒隆地产 及长实 将于本周打头阵公布中期业绩。受到物业发展入账及缺乏出售非核心物业等因素影响，券商预测恒隆今年中期核心盈利将下跌逾三成至17亿港元；而长实扣除和黄 贡献后，盈利也将下跌20%，至60亿港元。
--A股IPO（首次公开发行股票）至今仍未重启，不少内地企业先后弃A转H。继富贵鸟及天地一号后，秦皇岛拟来港上市集资62.4亿港元。
--正研发利用近场通讯（NFC）建立银行共用的手机钱包平台银联通宝（银通），就有关的发展已与电子服务供应商贸易通（Tradelink），以及超过一家的电讯网络商达成初步的合作协议，冀今年年底前开始逐步推出手机钱包服务，最快将于明年首季，所推出的服务可达到适用于不同银行、不同智能手机及不同信用卡的互联互通目标。
--永隆银行新任司库萧启洪预期，下半年香港离岸人民币业务将呈横行的发展局面，全年点心债发行量或低于去年，人民币资金池的升幅亦将减慢，由目前逾8,000亿元人民币，至年底资金池累积金额最多只有1万亿至1.2万亿元。
--759阿信屋母公司CEC国际控股 公布，受惠于阿信屋今年增加大量分店，令利润较高的零售业务比重大幅提升，截至今年4月底止，集团的全年纯利按年升三成，达2,015万港元。
--魏桥纺织 公布，于本月26日接获中证监批准在内地发行其公司债券，面值总额不逾60亿元人民币。(完)
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路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)