《香港报摘》--信报7月29日

* 要闻版头条:

--港府出招调控楼市接近一年，香港地产股亦即将公布中期或全年业绩。受政府推出「双辣招」以及一手楼新例影响，上半年发展商卖楼速度缓慢。本报统计了五间地产商上半年的售楼情况，发现大部分未有按原定计划推售楼盘，销售额最差只达目标10%，若下半年淡市持续，恐怕将出现罕有不达标情况。 * 其他: --香港地产公司即将进入公布业绩期，其中恒隆地产 及长实 将于本周打头阵公布中期业绩。受到物业发展入账及缺乏出售非核心物业等因素影响，券商预测恒隆今年中期核心盈利将下跌逾三成至17亿港元；而长实扣除和黄 贡献后，盈利也将下跌20%，至60亿港元。

--A股IPO（首次公开发行股票）至今仍未重启，不少内地企业先后弃A转H。继富贵鸟及天地一号后，秦皇岛拟来港上市集资62.4亿港元。

--正研发利用近场通讯（NFC）建立银行共用的手机钱包平台银联通宝（银通），就有关的发展已与电子服务供应商贸易通（Tradelink），以及超过一家的电讯网络商达成初步的合作协议，冀今年年底前开始逐步推出手机钱包服务，最快将于明年首季，所推出的服务可达到适用于不同银行、不同智能手机及不同信用卡的互联互通目标。

--永隆银行新任司库萧启洪预期，下半年香港离岸人民币业务将呈横行的发展局面，全年点心债发行量或低于去年，人民币资金池的升幅亦将减慢，由目前逾8,000亿元人民币，至年底资金池累积金额最多只有1万亿至1.2万亿元。

--759阿信屋母公司CEC国际控股 公布，受惠于阿信屋今年增加大量分店，令利润较高的零售业务比重大幅提升，截至今年4月底止，集团的全年纯利按年升三成，达2,015万港元。

--魏桥纺织 公布，于本月26日接获中证监批准在内地发行其公司债券，面值总额不逾60亿元人民币。(完)