版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 29日 星期一 08:16 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月29日-8月5日****

路透7月29日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 7月29日当周  

    
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            6月          --        95.8
                                                                              
 1400      美国成屋待完成销售指数                            6月       -1.0%       +6.7%
    
 7月30日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月27日当周          --       +1.4%
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 6月       +0.1%        持平
           加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                        持平        持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月27日当周          --       +3.3%
 1300      美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大             5月       +1.5%       +1.7%
           都会地区房价指数(较前月)                                           
           美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区房                     +12.4%       12.1%
           价指数(较上年同期)                                                 
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个                       +2.3%       +2.5%
           大都会地区房价指数(较前月)                                         
 1400      美国消费者信心指数                                7月        81.3        81.4
    
 7月31日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                      7月26日当周          --       513.3
           美国再融资指数                                                 --     2,336.2
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                           7月        18.0        18.8
 1230      美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率)        第二季初值       +1.0%       +1.8%
           美国最终销售                                                +0.7%       +1.2%
           美国GDP隐性平减指数                                         +1.1%       +1.3%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                               +1.1%       +1.0%
           美国核心PCE物价指数                                         +1.1%       +1.3%
 1230      美国雇佣成本指数                               第二季       +0.4%       +0.3%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                 5月       +0.3%       +0.1%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     7月        54.0        51.6
 1800      美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利             --          --          --
           率                                                                 
    
 8月1日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
  --       美国整体汽车销售(万辆)                             7月       1,580       1,596
 1130      美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               7月          --      3.9372
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)               7月27日当周        34.5        34.3
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.525
           美国续请失业金人数(万人)                   7月20日当周       299.2       299.7
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            7月终值          --        53.2
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       7月          --        52.4
 1400      美国建筑支出                                       6月       +0.4%       +0.5%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    7月        52.0        50.9
           美国ISM制造业投入物价分项指数                                 54.2        52.5
           美国ISM制造业就业分项指数                                     49.3        48.7
           美国ISM制造业新订单分项指数                                     --        51.9
      
 8月2日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国实质个人支出                                   6月          --       +0.2%
           美国个人所得                                                 +0.4%       +0.5%
           美国个人消费                                                 +0.5%       +0.3%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       +0.1%
           美国核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.1%       +0.1%
           美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
 1230      美国非农就业岗位(万个)                             7月    增加18.5    增加19.5
           美国民间就业岗位(万个)                                    增加18.9    增加20.2
           美国制造业就业岗位(万个)                                   增加0.2     减少0.6
           美国失业率                                                    7.5%        7.6%
           美国平均时薪                                                 +0.2%       +0.4%
           美国每周平均工时                                              34.5        34.5
 1345      美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数             7月          --       578.1
 1400      美国工厂订单                                       6月       +2.2%       +2.1%
           美国耐久财(耐用品)订单                       6月修正值          --       +4.2%
           美国扣除运输的耐久财订单                                        --        持平
           美国扣除国防的耐久财订单                                        --       +3.0%
           美国扣除飞机的非国防资本财                                      --       +0.7%
 1430      美国ECRI一周领先指标                       7月26日当周          --       131.3
    
    
    * 8月5日当周

    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1400      美国就业指数                                       7月          --       111.6
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  7月        53.0        52.2
           美国ISM非制造业企业活动分项指数                               52.5        51.7
           美国ISM非制造业就业分项指数                                     --        54.7
           美国ISM非制造业新订单分项指数                                   --        50.8
           美国ISM非制造业物价分项指数                                     --        52.5
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐