美国与加拿大经济指标预测--7月29日-8月5日****

路透7月29日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
* 7月29日当周
7月29日(一)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8
1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -1.0% +6.7%
7月30日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- +1.4%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平
加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 持平 持平
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- +3.3%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大 5月 +1.5% +1.7%
都会地区房价指数(较前月)
美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区房 +12.4% 12.1%
价指数(较上年同期)
美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个 +2.3% +2.5%
大都会地区房价指数(较前月)
1400 美国消费者信心指数 7月 81.3 81.4
7月31日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1100 美国抵押贷款市场指数 7月26日当周 -- 513.3
美国再融资指数 -- 2,336.2
1215 美国ADP民间就业岗位(万) 7月 18.0 18.8
1230 美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率) 第二季初值 +1.0% +1.8%
美国最终销售 +0.7% +1.2%
美国GDP隐性平减指数 +1.1% +1.3%
美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.0%
美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.3%
1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.4% +0.3%
1230 加拿大GDP(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 51.6
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- --
率
8月1日(四)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-- 美国整体汽车销售(万辆) 7月 1,580 1,596
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.9372
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月27日当周 34.5 34.3
美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525
美国续请失业金人数(万人) 7月20日当周 299.2 299.7
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.2
1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 7月 -- 52.4
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.5%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.0 50.9
美国ISM制造业投入物价分项指数 54.2 52.5
美国ISM制造业就业分项指数 49.3 48.7
美国ISM制造业新订单分项指数 -- 51.9
8月2日(五)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1230 美国实质个人支出 6月 -- +0.2%
美国个人所得 +0.4% +0.5%
美国个人消费 +0.5% +0.3%
美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1%
美国核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加18.5 增加19.5
美国民间就业岗位(万个) 增加18.9 增加20.2
美国制造业就业岗位(万个) 增加0.2 减少0.6
美国失业率 7.5% 7.6%
美国平均时薪 +0.2% +0.4%
美国每周平均工时 34.5 34.5
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 578.1
1400 美国工厂订单 6月 +2.2% +2.1%
美国耐久财(耐用品)订单 6月修正值 -- +4.2%
美国扣除运输的耐久财订单 -- 持平
美国扣除国防的耐久财订单 -- +3.0%
美国扣除飞机的非国防资本财 -- +0.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 7月26日当周 -- 131.3
* 8月5日当周
8月5日(一)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1400 美国就业指数 7月 -- 111.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 53.0 52.2
美国ISM非制造业企业活动分项指数 52.5 51.7
美国ISM非制造业就业分项指数 -- 54.7
美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 50.8
美国ISM非制造业物价分项指数 -- 52.5
(完)