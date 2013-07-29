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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报7月29日

* 要闻版头条:

--总理李克强明确增长底綫论发挥效用，本报统计环球上市的A股ETF（交易所买卖基金）重新吸资，消息传出后4天累计吸资约4亿港元，初步显示有外资来「捞底」，支持中资股短綫走势。 不过，国际大型基金则对中国增长的看法有所保留，影响中线动力。 * 其他: 　　--和黄 将于本周四公布上半年业绩，券商平均预期上半年核心盈利，因3G及零售业务增长，按年升约12%至110亿港元左右。 高盛就预计和黄，今后3年将可调动500亿港元作并购。

--中央今年要保住经济增长7.5%，总理李克强在讲话中强调要扩大内需，培育新的消费热点，信息消费将成为重点。

--前海首次卖地成市场指标，投资界关注对3大地主（即招商局国际 、中集 （、深圳国际 三公司）潜在影响。 分析指，卖地成交价高于预期，将提升现有土地升值空间，同时前海管理局将有真金白银展开前海基建。

--东亚银行 本周四（8月1日）揭开香港银行中期业绩序幕，市场预期东亚中国的不良贷款或会上升，料上半年纯利将下跌。整体银行业而言，受惠资金成本下降，企业贷款增长强劲，料净息差略有改善。

--MI能源 预期，中期溢利净额将录得较大幅度减少，不过总收入仅小幅下降。公司解释，预期溢利净额减少，主要为折旧、损耗及摊销费用大幅增加，内地东北项目的平均实现油价每桶下降14美元。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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