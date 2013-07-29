《香港报摘》--经济日报7月29日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
* 要闻版头条:
--总理李克强明确增长底綫论发挥效用，本报统计环球上市的A股ETF（交易所买卖基金）重新吸资，消息传出后4天累计吸资约4亿港元，初步显示有外资来「捞底」，支持中资股短綫走势。 不过，国际大型基金则对中国增长的看法有所保留，影响中线动力。 * 其他: --和黄 将于本周四公布上半年业绩，券商平均预期上半年核心盈利，因3G及零售业务增长，按年升约12%至110亿港元左右。 高盛就预计和黄，今后3年将可调动500亿港元作并购。
--中央今年要保住经济增长7.5%，总理李克强在讲话中强调要扩大内需，培育新的消费热点，信息消费将成为重点。
--前海首次卖地成市场指标，投资界关注对3大地主（即招商局国际 、中集 （、深圳国际 三公司）潜在影响。 分析指，卖地成交价高于预期，将提升现有土地升值空间，同时前海管理局将有真金白银展开前海基建。
--东亚银行 本周四（8月1日）揭开香港银行中期业绩序幕，市场预期东亚中国的不良贷款或会上升，料上半年纯利将下跌。整体银行业而言，受惠资金成本下降，企业贷款增长强劲，料净息差略有改善。
--MI能源 预期，中期溢利净额将录得较大幅度减少，不过总收入仅小幅下降。公司解释，预期溢利净额减少，主要为折旧、损耗及摊销费用大幅增加，内地东北项目的平均实现油价每桶下降14美元。(完)
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路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。