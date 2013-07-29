《香港报摘》--经济日报7月29日

--总理李克强明确增长底綫论发挥效用，本报统计环球上市的A股ETF（交易所买卖基金）重新吸资，消息传出后4天累计吸资约4亿港元，初步显示有外资来「捞底」，支持中资股短綫走势。 不过，国际大型基金则对中国增长的看法有所保留，影响中线动力。 * 其他: --和黄 将于本周四公布上半年业绩，券商平均预期上半年核心盈利，因3G及零售业务增长，按年升约12%至110亿港元左右。 高盛就预计和黄，今后3年将可调动500亿港元作并购。