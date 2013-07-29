《中国报摘》--其他报纸重要消息7月29日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
**上海证券报**
--中国广核集团有限公司副总经理施兵透露，该集团计划明年以A+H形式，在内地及香港两地上市，初步目标拟集资不少于200亿元人民币。在此之前，中广核旗下的铀业公司已于2011年借壳维奥集团在港上市。
--中国保监会主席项俊波表示，保险业市场化改革，该放的要坚决放开，抓紧建立市场化的定价机制、资金运用机制、准入退出机制。
--上周六，国债期货启动上市前首次全市场演练测试，测试期间系统运行正常。
**金融时报**
--金融时报评论文章认为，央行连续第五周没有在公开市场进行操作，而无论单周到期资金是高企还是为零，央行均按兵不动，货币政策操作顺其自然的背后，其实体现了货币当局保持流动性紧平衡的政策取向。这也表明，短期内降准几无可能。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。