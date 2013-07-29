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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 08:58 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月29日

**上海证券报**

--中国广核集团有限公司副总经理施兵透露，该集团计划明年以A+H形式，在内地及香港两地上市，初步目标拟集资不少于200亿元人民币。在此之前，中广核旗下的铀业公司已于2011年借壳维奥集团在港上市。

--中国保监会主席项俊波表示，保险业市场化改革，该放的要坚决放开，抓紧建立市场化的定价机制、资金运用机制、准入退出机制。

--上周六，国债期货启动上市前首次全市场演练测试，测试期间系统运行正常。

**金融时报**

--金融时报评论文章认为，央行连续第五周没有在公开市场进行操作，而无论单周到期资金是高企还是为零，央行均按兵不动，货币政策操作顺其自然的背后，其实体现了货币当局保持流动性紧平衡的政策取向。这也表明，短期内降准几无可能。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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