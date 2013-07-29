金砖国家：7月26日股汇市收盘纵览

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.09%，报961.53点。
中国股市：沪综指连续三日收跌，资金面趋紧令大盘继续弱势盘整。
香港股市：恒指勉力收高且周线连五周上扬，腾讯跳升。
中国汇市：人民币小幅收涨，午后结汇涌出一度升破6.13心理关口。
================================================================================
印度股市：周五收低，本周为五周来首次周线下跌。Hindustan Unilever因6月当季营收不及预期，股价下挫；HDFC Bank等银行股受央行政策会议前的谨慎情绪影响下跌。指标BSE指数 收低0.29%，或 56.57点，报19,748.19点，连续第三个交易日下跌，该股指周二曾触及2011年1月以来最高收盘位。NSE指数 收低0.36%，或21.30点，报5,886.20点，本周下跌2.4%。
印度汇市：印度卢比涨至五周高位，因央行回收流动性的措施支撑了卢比汇价，但卢比受进口商月末付款产生的持续美元买需打压，回吐多数涨幅。卢比兑美元收报59.04/05，盘中最高涨至58.69，为6月19日以来最高位。卢比周四收报59.11/12。
================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,349.530点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.49%至736.30点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.52%，报32.7895卢布，卢布兑欧元 跌0.45%至43.5485卢布。
================================================================================
巴西股市：继续由本月初所及近四年低点攀升，收于逾五周高位。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.72%，报49,422.05点，本周上涨近4.3%，为10个月来表现最好的一周。
巴西汇市：拉美货币下跌，受美国乐观数据及中国经济疑虑影响。巴西雷亚尔兑美元 下跌0.7%。
================================================================================
南非股市：扩大跌幅连续第三个交易日收低，受AngloGold Ashanti 和Sibanye Gold 等黄金矿商的跌势拖累，这些企业仍面临矿工冲突的问题。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.6%，报36,026.19点。综合指数 跌0.59%，报40,497.81点。
南非汇市：兰特兑美元周五小幅下跌，市场交投清淡。1521 GMT，兰特兑美元报9.7900，较周四纽约收盘价下跌0.6%。 (完) (编译 李春喜; 审校 张荻)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。