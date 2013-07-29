金砖国家：7月26日股汇市收盘纵览

路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.09%，报961.53点。

中国股市：沪综指连续三日收跌，资金面趋紧令大盘继续弱势盘整。

香港股市：恒指勉力收高且周线连五周上扬，腾讯跳升。

中国汇市：人民币小幅收涨，午后结汇涌出一度升破6.13心理关口。

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印度股市：周五收低，本周为五周来首次周线下跌。Hindustan Unilever因6月当季营收不及预期，股价下挫；HDFC Bank等银行股受央行政策会议前的谨慎情绪影响下跌。指标BSE指数 收低0.29%，或 56.57点，报19,748.19点，连续第三个交易日下跌，该股指周二曾触及2011年1月以来最高收盘位。NSE指数 收低0.36%，或21.30点，报5,886.20点，本周下跌2.4%。

印度汇市：印度卢比涨至五周高位，因央行回收流动性的措施支撑了卢比汇价，但卢比受进口商月末付款产生的持续美元买需打压，回吐多数涨幅。卢比兑美元收报59.04/05，盘中最高涨至58.69，为6月19日以来最高位。卢比周四收报59.11/12。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,349.530点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.49%至736.30点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.52%，报32.7895卢布，卢布兑欧元 跌0.45%至43.5485卢布。

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巴西股市：继续由本月初所及近四年低点攀升，收于逾五周高位。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.72%，报49,422.05点，本周上涨近4.3%，为10个月来表现最好的一周。

巴西汇市：拉美货币下跌，受美国乐观数据及中国经济疑虑影响。巴西雷亚尔兑美元 下跌0.7%。

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南非股市：扩大跌幅连续第三个交易日收低，受AngloGold Ashanti 和Sibanye Gold 等黄金矿商的跌势拖累，这些企业仍面临矿工冲突的问题。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.6%，报36,026.19点。综合指数 跌0.59%，报40,497.81点。