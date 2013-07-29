中国基金：上证所发布黄金ETF业务指引，迎接首批黄金ETF今日上市

路透上海7月29日 - 在中国首批黄金交易所上市基金（ETF）周一上市之际，上海证券交易所上周五晚间公布黄金ETF相关业务指引，落实黄金ETF在交易所的交易、申购和赎回等相关细节，包括黄金ETF交易实行T＋0机制，即当日买入的黄金ETF份额，当日可以卖出。

上证所指引指出，黄金ETF份额的申购、赎回，可以采用黄金现货合约申赎或现金申赎方式。证交所将于交易日的9:30至11:30、13:30至15:00接受黄金现货合约申赎，而现金申赎申报与目前股票债券交易时间相同，即交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

指引还表示，投资者在上证所办理黄金ETF申赎相关业务，应当通过代办证券公司进行。而代办证券公司为投资者办理黄金ETF申赎业务前，应当向其充分揭示风险，并要求其签署风险揭示书。进行现货申赎的，需同时具有A股帐户或基金帐户、金交所开立的黄金帐户。