中国基金：上证所发布黄金ETF业务指引，迎接首批黄金ETF今日上市

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透上海7月29日 - 在中国首批黄金交易所上市基金（ETF）周一上市之际，上海证券交易所上周五晚间公布黄金ETF相关业务指引，落实黄金ETF在交易所的交易、申购和赎回等相关细节，包括黄金ETF交易实行T＋0机制，即当日买入的黄金ETF份额，当日可以卖出。
上证所指引指出，黄金ETF份额的申购、赎回，可以采用黄金现货合约申赎或现金申赎方式。证交所将于交易日的9:30至11:30、13:30至15:00接受黄金现货合约申赎，而现金申赎申报与目前股票债券交易时间相同，即交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
指引还表示，投资者在上证所办理黄金ETF申赎相关业务，应当通过代办证券公司进行。而代办证券公司为投资者办理黄金ETF申赎业务前，应当向其充分揭示风险，并要求其签署风险揭示书。进行现货申赎的，需同时具有A股帐户或基金帐户、金交所开立的黄金帐户。
中国首批发行的黄金ETF，即国泰黄金ETF和华安黄金易ETF，均将于周一上市。据公开资料，华安黄金易ETF的基金份额为4.56亿份，国泰黄金ETF为1.55份，每一份代表一克黄金，一手交易量为100份。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。