美国与加拿大经济指标预测--7月30日-8月6日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月30日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 7月29日当周 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- +1.4% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 持平 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- +3.3% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大 5月 +1.5% +1.7% 都会地区房价指数(较前月) 美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区房 +12.4% 12.1% 价指数(较上年同期) 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个 +2.3% +2.5% 大都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 7月 81.4 81.4 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月26日当周 -- 513.3 美国再融资指数 -- 2,336.2 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 7月 18.0 18.8 1230 美国实质国内生产总值(GDP)(环比年率) 第二季初值 +1.0% +1.8% 美国最终销售 +0.8% +1.2% 美国GDP隐性平减指数 +1.1% +1.3% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 +1.1% +1.0% 美国核心PCE物价指数 +1.1% +1.3% 1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.4% +0.3% 1230 加拿大GDP(较前月) 5月 +0.3% +0.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 51.6 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- -- 率 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 7月 1,580 1,596 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.9372 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月27日当周 34.5 34.3 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 7月20日当周 299.4 299.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.2 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 7月 -- 52.4 1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 52.0 50.9 美国ISM制造业投入物价分项指数 54.2 52.5 美国ISM制造业就业分项指数 50.0 48.7 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 51.9 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 6月 -- +0.2% 美国个人所得 +0.4% +0.5% 美国个人消费 +0.5% +0.3% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加18.4 增加19.5 美国民间就业岗位(万个) 增加18.9 增加20.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少0.6 美国失业率 7.5% 7.6% 美国平均时薪 +0.2% +0.4% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 578.1 1400 美国工厂订单 6月 +2.3% +2.1% 美国耐久财(耐用品)订单 6月修正值 -- +4.2% 美国扣除运输的耐久财订单 -- 持平 美国扣除国防的耐久财订单 -- +3.0% 美国扣除飞机的非国防资本财 -- +0.7% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月26日当周 -- 131.3 * 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 7月 -- 111.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 53.0 52.2 美国ISM非制造业企业活动分项指数 52.5 51.7 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 54.7 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 50.8 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 52.5 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月3日当周 -- -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差441 逆差450 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差3.0 加拿大出口(亿加元) -- 393.4 加拿大进口(亿加元) -- 396.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月3日当周 -- -- 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.1 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。