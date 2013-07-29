《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月29日

*工商时报：

--财政部长张盛和指出，全台拥有三栋以上房屋者共有25万人，这些口袋深的囤屋大户，根本不怕奢侈税，要如何抑止囤屋炒作歪风，将是奢侈税修法的重点之一。

--自由经济示范区第一阶段本周上路，行政院倾向聚焦五海一空先行开店，而非10处点火，明年预估第一阶段示范区效益可望带动超过200亿台币产业投资，创造一万名以上就业机会。

--立法院今日召开临时二会，两岸服贸协议朝野开打。海基会董事长林中森强调，服贸协议是〞小冲击换大利益〞，大陆服务业占GDP比重与台湾有25%差距空间，且有13亿人口商机可抢食，尤其三张我方控股的全牌照券商执照，商机颇大，金融及券商业者势抢破头。

--金管会对高收益债基金管理又有新规定。金管会已发函投信投顾业，自10月11日起，投信投顾或银行通路只要销售以投资高收益债券为诉求的基金，除专业投资机构，一般民众均须签署风险预告书。

*经济日报：

--自由经济示范区上路，区内国际医疗政策出现大翻盘，现有39家国际医疗院所将准入示范区，初步以松山、桃园国际机场做为〞前店〞，旅客入境后即可直达〞后厂〞从事医美健诊或重症治疗。

--Google上周才与华硕 联手发布新款平板电脑Nexus 7，台湾业者就传出，Google在下一代平板电脑产品上，不打算与华硕〞再续前缘〞，评估转向和具有面板技术能力的南韩品牌厂LG 合作，相关供应链将自台湾移向南韩业者。

--两岸经济协议（ECFA）架构下的服务贸易协议完成签署，等待立法院完成备查生效，多家独立中小银行预期，服贸协议生效后，将以申请登陆设办事处为优先，等待日后再伺机升格分行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。