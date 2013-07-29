《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月29日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
*工商时报：
--财政部长张盛和指出，全台拥有三栋以上房屋者共有25万人，这些口袋深的囤屋大户，根本不怕奢侈税，要如何抑止囤屋炒作歪风，将是奢侈税修法的重点之一。
--自由经济示范区第一阶段本周上路，行政院倾向聚焦五海一空先行开店，而非10处点火，明年预估第一阶段示范区效益可望带动超过200亿台币产业投资，创造一万名以上就业机会。
--立法院今日召开临时二会，两岸服贸协议朝野开打。海基会董事长林中森强调，服贸协议是〞小冲击换大利益〞，大陆服务业占GDP比重与台湾有25%差距空间，且有13亿人口商机可抢食，尤其三张我方控股的全牌照券商执照，商机颇大，金融及券商业者势抢破头。
--金管会对高收益债基金管理又有新规定。金管会已发函投信投顾业，自10月11日起，投信投顾或银行通路只要销售以投资高收益债券为诉求的基金，除专业投资机构，一般民众均须签署风险预告书。
*经济日报：
--自由经济示范区上路，区内国际医疗政策出现大翻盘，现有39家国际医疗院所将准入示范区，初步以松山、桃园国际机场做为〞前店〞，旅客入境后即可直达〞后厂〞从事医美健诊或重症治疗。
--Google上周才与华硕 联手发布新款平板电脑Nexus 7，台湾业者就传出，Google在下一代平板电脑产品上，不打算与华硕〞再续前缘〞，评估转向和具有面板技术能力的南韩品牌厂LG 合作，相关供应链将自台湾移向南韩业者。
--两岸经济协议（ECFA）架构下的服务贸易协议完成签署，等待立法院完成备查生效，多家独立中小银行预期，服贸协议生效后，将以申请登陆设办事处为优先，等待日后再伺机升格分行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。