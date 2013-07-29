《日本政经焦点》首相安倍晋三考虑延后调高消费税，恐震撼市场

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他把标准设得更高，推促安倍晋三不只等到经济成长加速，而是要等到就业情况改善，以确保更为稳固的复苏。

滨田宏一表示，政府应等到失业率从目前的4%左右降至3%，且“所有地区”的求职者均超越求才数量。

最新的数据显示，日本5月全国求职求才比为0.90，意味着每90个求职者中有100个就业机会，而日本十个地区中，仅有四个地区的求职者超过求才数量。

前日本央行副总裁岩田一政表示，滨田宏一对于财政政策有多大的影响力并不清楚，但持通货再膨胀看法的人士“可能会大大影响安倍晋三对此议题的想法”。岩田一政目前是知名智库日本经济研究中心的领导。

部分政府官员急切想展开财政改革，私下担忧改变加税计画，会危及日本在2010财年至2015财年将预算赤字减半，并在五年后实现预算收支平衡的承诺。

他们表示，每年逐步加税的方式很容易偏离正轨，因为需要连续五年每年都通过这项政治敏感的调升方案，而全国选举却是每三年举行一次。

日本财务大臣麻生太郎强力坚持维持加税计画，称这是个国际性的承诺。尽管如此，麻生太郎上周也暗示，他愿意透过推出另一波财政刺激措施，来缓和加税对经济的冲击。

PineBridge Investments的日本固定收益部门主管Tadashi Matsukawa称，若安倍晋三调整消费税计画，日本公债市场将会受到重创。

“在这状况下，整个安倍经济学将会瓦解，”他说，认为安倍不太可能改变计画。

岩田一政向路透表示，若安倍延后已承诺的加税，将会使得剩余的财政改革时程面临风险。