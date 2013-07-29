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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 08:39 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月29日

路透香港7月29日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7564港元      )
 美股道琼工业指数周五收高3.22,或0.02%,报15558.83点.因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将维持宽
 松货币政策更长一段时间感到乐观。
                                                                                                        
 公司名称            ADR代码     收盘价    涨跌幅      成交量      ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.320    0.09      19285            14.219      -0.43
 中国铝业                       8.390    0.96      30532             2.603      -0.27
 中国移动                      53.380   -0.13     133397            82.807      -0.77
 中国人寿                      36.210    0.72      46513            18.724       0.24
 中石油                       118.920    0.11      24515             9.224      -0.17
 中石化                        75.530   -0.34      16000             5.858       0.14
 汇丰控股                      56.640   -0.14     178806            87.864      -0.27
 中电信                        49.260   -0.98      17009             3.821       0.55
 中国联通                      14.570    0.55      72679            11.301      -0.34
 兖州煤业                       7.570   -0.53      44494             5.872       0.54
 华能国际                      40.030   -2.01      13955             7.762       0.55
 南方航空                      19.040   -2.51       8037             2.954       1.15
 东方航空                      15.720   -0.63       4238             1.219     -49.82
 中芯国际                       3.840    2.67      18720             0.596      -0.72
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