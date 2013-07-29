《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7564港元 ) 美股道琼工业指数周五收高3.22,或0.02%,报15558.83点.因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能将维持宽 松货币政策更长一段时间感到乐观。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.320 0.09 19285 14.219 -0.43 中国铝业 8.390 0.96 30532 2.603 -0.27 中国移动 53.380 -0.13 133397 82.807 -0.77 中国人寿 36.210 0.72 46513 18.724 0.24 中石油 118.920 0.11 24515 9.224 -0.17 中石化 75.530 -0.34 16000 5.858 0.14 汇丰控股 56.640 -0.14 178806 87.864 -0.27 中电信 49.260 -0.98 17009 3.821 0.55 中国联通 14.570 0.55 72679 11.301 -0.34 兖州煤业 7.570 -0.53 44494 5.872 0.54 华能国际 40.030 -2.01 13955 7.762 0.55 南方航空 19.040 -2.51 8037 2.954 1.15 东方航空 15.720 -0.63 4238 1.219 -49.82 中芯国际 3.840 2.67 18720 0.596 -0.72
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)