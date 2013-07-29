中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透上海7月29日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。
上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。
据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%