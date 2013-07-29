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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--7月30日****

路透7月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
        
 7月29日-30日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 2330     日本求才求职比                                   6月            0.92           0.91
              失业率                                                      3.9%           4.0%
 2350     日本工业生产(较上月)                         6月初值           -3.3%          -1.8%
              工业生产一个月预估                                         +6.5%             --
              工业生产两个月预估                                         -0.9%             --
     
 7月30日-8月9日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      7月           +0.4%          +0.6%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年                           +4.2%          +3.7%
          同期)                                                                 
  
 7月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0130     澳洲建筑许可(较前月)                             6月          ＋2.3%          -1.1%
          澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                      --          +2.5%
 0600     德国GfK消费者信心指数                            8月             6.9            6.8
 0900     欧元区企业景气指数                               7月           -0.55          -0.68
               经济景气指数                                               92.6           91.3
               工业景气指数                                              -10.2          -11.2
               服务业景气指数                                             -9.0           -9.5
               消费者信心指数                                            -17.4          -18.8
               消费者通胀预期指数                                           --           16.0
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          7月27日当周              --          +1.4%
                                                                                
 1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         7月初值           +0.3%          +0.1%
                              HICP(较上年同期)                           +1.8%          +1.9%
                  消费者物价指数(CPI)(较前月)                            +0.3%          +0.1%
                               CPI(较上年同期)                           +1.7%          +1.8%
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                6月            持平           持平
                                                                                
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             --           持平
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        7月27日当周              --          +3.3%
                                                                                
 1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大            5月           +1.5%          +1.7%
          都会地区房价指数(较前月)                                              
          美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区                          +12.4%          12.1%
          房价指数(较上年同期)                                                  
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个                          +2.3%          +2.5%
          大都会地区房价指数(较前月)                                            
 1400     美国消费者信心指数                               7月            81.4           81.4
                                                                                
 2305     英国GfK消费者信心指数                            7月            负20           负21
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                    7月              --           52.3
       
  附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值         预估值
 0800      意大利企业信心指数                               7月           91.7           91.0
 0830      英国消费者信贷(亿英镑)                           6月          增加5          增加7
           英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 增加10        增加6.5
           英国抵押贷款批准件数(千件)                                   57.667         59.500
           英国M4货供额(较前月)                                          +0.1%             --
 1000      英国CBI零售销售差值                              7月           正17             --
 1230      美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指              6月          96.0             --
           数                                                                   
 1400      美国成屋待完成销售指数(较前月)                    6月         -0.4%          -1.0%
 2245      新西兰建筑许可(较前月)                            6月         -4.0%             --
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                            6月      盈余47.9             --
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                          6月         -2.6%          -1.0%
           韩国工业生产(较上月)                                          +0.4%          +0.4%
           韩国服务业产出(较上月)                                        -0.1%             --
 2330      日本所有家庭支出(较上月)                          6月         -2.0%          +0.7%
           日本所有家庭支出(较上年同期)                                  -0.4%          +1.0%
  (完)
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