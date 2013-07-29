主要国家经济指标预测--7月30日****

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透7月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 7月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 日本求才求职比 6月 0.92 0.91 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本工业生产(较上月) 6月初值 -3.3% -1.8% 工业生产一个月预估 +6.5% -- 工业生产两个月预估 -0.9% -- 7月30日-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年 +4.2% +3.7% 同期) 7月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 ＋2.3% -1.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 6.9 6.8 0900 欧元区企业景气指数 7月 -0.55 -0.68 经济景气指数 92.6 91.3 工业景气指数 -10.2 -11.2 服务业景气指数 -9.0 -9.5 消费者信心指数 -17.4 -18.8 消费者通胀预期指数 -- 16.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月27日当周 -- +1.4% 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.1% HICP(较上年同期) +1.8% +1.9% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.1% CPI(较上年同期) +1.7% +1.8% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 持平 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月27日当周 -- +3.3% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大 5月 +1.5% +1.7% 都会地区房价指数(较前月) 美国标普/Case-Shiller 20个大都会地区 +12.4% 12.1% 房价指数(较上年同期) 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个 +2.3% +2.5% 大都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 7月 81.4 81.4 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负20 负21 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 52.3 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利企业信心指数 7月 91.7 91.0 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加5 增加7 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10 增加6.5 英国抵押贷款批准件数(千件) 57.667 59.500 英国M4货供额(较前月) +0.1% -- 1000 英国CBI零售销售差值 7月 正17 -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指 6月 96.0 -- 数 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 6月 -0.4% -1.0% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 6月 -4.0% -- 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 6月 盈余47.9 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -2.6% -1.0% 韩国工业生产(较上月) +0.4% +0.4% 韩国服务业产出(较上月) -0.1% -- 2330 日本所有家庭支出(较上月) 6月 -2.0% +0.7% 日本所有家庭支出(较上年同期) -0.4% +1.0% (完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)