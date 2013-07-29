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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 09:08 BJT

《中国重要政经日程》--7月29日

============================近日重要政经日程=======================

7/30（二）

*中国社会科学院城市发展与环境研究所、社会科学文献出版社14:30举行“2013中国城市发展高峰论坛暨《城市蓝皮书No.6》发布会”，以“推进农业转移人口市民化”为主题进行研讨。

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

8/22(四)

*2013(第三届)产品创新高峰论坛议程在北京举行。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

9/24（二）

第13届钢铁原燃料峰会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科)
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